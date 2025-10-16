MEB, 10 ilde tasarım laboratuvarı kuracak

Protokolün tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, fikirlerin sadece konuşarak yazıyla aktarılmasının artık yetersiz olduğu, tüm dünyanın görsel iletişim araçlarına yöneldiği ve her şeyin artık görselleştirilmeden aktarılmadığı bir devre gelindiği için dijital içeriğin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, uzun zamandır yapılan altyapı yatırımlarına öğretmen eğitimleri, dijital içerik üretimi ve platformların modernizasyonuyla devam ettiklerini belirten Canlı, "Şu anda sahada ve tüm dünyada eğitimde bir dijital dönüşüm var. Bunu, bakanlıklar ve kamu yeterince hızlı bir şekilde adapte edemezse, buradaki rüzgarın gerisinde kalacak. Bizim amacımız bu rüzgarı yakalamak, önüne geçmemiz mümkün olmasa da buna ayak uydurabilmek" dedi.

Canlı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatı doğrultusunda, sahadaki öğretmenlerin hem maarif modeli müfredat okur yazarlığını hem de eldeki içerik havuzunu ve kalitesini geliştirecek çalışmayı öğretmenlere duyurmak için YEĞİTEK olarak içerik geliştirme yönetim sistemi altyapısını kurduklarını dile getirdi.

Yapılan i birliğinin amacının sadece EBA üzerinden platforma giriş olmadığını belirten Canlı, belirlenmiş başlıklar ve müfredata uyumlu hazırlanmış yüzlerce içeriğin hazır olarak öğretmenlerin karşısına çıkacağını aktardı.

Bir diğer entegrasyon amacının da ana eğitim bilişim ağı olan EBA'ya tam entegrasyon sağlamak olduğunu ifade eden Canlı, "Bir öğretmenimiz orada bir etkinlik tasarımı yaptığında bunu EBA'ya gönderebilsin, EBA'da öğrencilerine ödev olarak verebilsin. Bu iki yönlü entegrasyonu Canva ile beraber gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Sahadan güzel geri dönüşler geliyor"

E-posta adresi olmayan öğrencilerin de EBA girişini kullanarak sisteme erişme imkanı bulacağını aktaran Canlı, şunları kaydetti:

"Şu andaki Canva ile iş birliği protokolü kapsamında 10 ilimizde Canva tasarım laboratuvarı kurulmasına karar verdik. Bunlardan 5'i bu sene kuruluyor ve şu anda bu 5 ilimizde Canva laboratuvarının kablolama çalışmaları bitti. Sene bitmeden de bu 5 laboratuvarı kurup, gelecek sene diğer 5 laboratuvarda ekleyip sahada dijital içerik üretecek, bununla ilgili eğitim ve mesleki gelişim faaliyeti yapacak öğretmenlerimizin de hizmetine bu laboratuvarları sunmayı hedefliyoruz."

Canlı, bugüne kadar entegrasyonu 90 binden fazla öğretmen ve öğrencinin kullanmaya başladığını, sahadan memnuniyetle ilgili güzel geri dönüşler geldiğini söyledi.

Uluslararası iş birliklerinin önemine işaret eden Canlı, dijital içerik üretim platformunun entegrasyonunun hem Türkiye'nin bu alandaki gelişmişliğini dünyaya tanıtması hem Türkiye'deki bütün eğitim ailesine bu imkanların tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılır hale getirmesi hem de dünyaya bu alandaki iş birliklerinin faydasını gösterecek bir katkı sağlaması açısından çok değerli bulduğunu vurguladı.