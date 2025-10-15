MEB, tarım işçisi ailelerin çocukları için telafi kursları hazırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi, ilk ve ortaokul kademelerinde öğrenme kayıplarını giderme ve eğitim süreçlerinde sürekliliği sağlama hedefiyle açılacak kurslar, öğretmenler tarafından yüz yüze yürütülecek.

Kurslarda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları İçin Destek/Yaygın Eğitim Destek Programları" uygulanacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek çalışmalar kapsamında okul öncesinde çocuğun yaş grubu ve göç ettiği zaman ilk ve ortaokul kademelerinde göç alan illerde göç dönemi ve sınıf düzeyi, daimi ikamet edilen illerde ise mevcut sınıf ve bir önceki sınıf düzeyi dikkate alınacak.

72 kurs modülü erişime açıldı

Bu doğrultuda hazırlanan 72 kurs modülü, "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Uygulamayla mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları, öğrenme kayıplarının giderilmesi ve akademik ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.