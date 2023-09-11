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Eğitim
DHA 11.09.2023 17:00

Liseye dönüştürülen Rauf Bey Gemisi'nde ilk ders zili çaldı

Hatay'da depremin ardından limana demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, Osman Ötken Anadolu Lisesi’ne dönüştürüldü. İlk ders zilinin çaldığı gemide eğitim öğretim hayatına başlayan 472 öğrenci, aynı zamanda sene boyunca gemide yatılı olarak ikamet edecek.

Liseye dönüştürülen Rauf Bey Gemisi'nde ilk ders zili çaldı
[Fotograf: DHA]

Depremin derinden etkilediği Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İskenderun Limanı’na demir atan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Karadeniz Holding’in ortak çalışmasıyla okula dönüştürüldü.

Liseye dönüştürülen Rauf Bey Gemisi'nde ilk ders zili çaldı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan ve ardından yıkılan Antakya ilçesindeki Osman Ötüken Anadolu Lisesi, Rauf Bey Gemisi’ne taşındı. 472 öğrencinin ders başı yaptığı gemide, öğrenciler ve öğretmenler için barınacakları yurtlarda kuruldu.

Liseye dönüştürülen Rauf Bey Gemisi'nde ilk ders zili çaldı

Öğrenciler, bugün gemi önünde düzenlenen törende okunan İstiklal Marşı’nın ardından eğitim ve öğretime başladı.

Liseye dönüştürülen Rauf Bey Gemisi'nde ilk ders zili çaldı

Osman Ötüken Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Düşmez, törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrencilerime sağlıklı, mutlu, başarılı ve en önemlisi afetsiz bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Son yıllarda gerek pandemi gerekse depremin ardından sizlerin eğitim hayatı sekteye uğradı. Sağ olsunlar yetkililer, holding sahipleri bu gemiyi açtılar. Eğitim hayatınıza burada devam edeceksiniz. 472 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve hizmetlilerimiz burada yüzde yüzü yatılı olmak üzere barınacaklar. Devlet büyüklerimize ve firma sahiplerine çok teşekkür ediyorum. 23 sınıflı okulumuza rağbet oldukça fazla oldu. Öğretmenlerimize de gösterdikleri özveriden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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