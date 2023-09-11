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Eğitim
TRT Haber 11.09.2023 10:19

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerektiği hatırlatıldı.

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