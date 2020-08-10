Haber Giriş: Kaynak: AA
Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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