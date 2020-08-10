Haber Giriş: Kaynak: AA
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu.
Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:11
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