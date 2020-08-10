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LGS tercih sonuçları bugün belli olacak
[Fotoğraf: AA]
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin yapılmasının ardından şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Tercih sonuçları bugün açıklanacak.
Tercih işlemini tamamlayan yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 LGS yerleştirme sonuçlarında son viraja girildi.
Adaylar bugün açıklanacak tercih sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden öğrenebilecek.
Yerleştirme nakil başvuru takvimi
LGS 2020 yerleştirme esas nakil tercihleri, 2 dönem halinde yapılacak.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihlerinde alınacak.
Birinci nakil sonuçları ise 17 Ağustos'ta ilan edilecek.
İkinci dönem nakil tercih başvuruları ise 17 Ağustos'ta alınacak, 24 Ağustos'ta ilan edilecek.
Etiketler: liselere geçiş sistemi LGS sonuçları LGS yerleştirme sonuçları LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacakSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 04:29
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