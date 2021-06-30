Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 03:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS sonuçları bugün açıklanacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını bugün açıklayacak.
8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da 2 oturumda tamamlandı.
Sınavın sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
Öğrenciler sonuçları online ortamda TC Kimlik Numaralarını girerek öğrenebilecek.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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