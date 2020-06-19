Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu.

Bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin bulunduğu LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar sınav giriş bilgilerini “https://www.meb.gov.tr” den sorgulayabilecek.

LGS sınav giriş belgesi için tıklayınız.

LGS ne zaman yapılacak?

LGS sınavı yarın yapılacak. Koronavirüs önlemleri altında yapılacak sınavda, birinci oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te, ikinci oturum saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak.

LGS sınav giriş yerleri

Bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.

LGS başvuru kılavuzu

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.