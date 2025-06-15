Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 15.06.2025 09:30

LGS merkezi sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

LGS merkezi sınavı sona erdi

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

"Abartmış olabilirim ama günde 500 soru çözdüm"

Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren çocuklarını yalnız bırakmayan, sınav süresi boyunca çocuklarının heyecanına ortak olan bazı veliler, sınavdan çıkan öğrencileri bir süre alkışlayarak destek verdi.

Sınava katılan 8'inci sınıf öğrencisi Berkay Eken de sınavının çok iyi geçtiğini söyledi. 470 puan ve üstünü beklediğini aktaran Eken, "Bir yıl boyunca çok çalıştım. Biraz abartmış olabilirim ama günde 500 soru çözdüm." dedi.

Annesi Şerife Eken de kendileri için yoğun bir sene geçtiğini anlatarak, "Çok güzel geçtiğini söylüyor. Güveniyordum zaten oğluma, her zaman onun yanındayım. İyi bir liseye yerleşebilirse ona laptop alacağım inşallah. Gece gündüz çalıştı, hiç uyumadı." diye konuştu.

Sınava koltuk değnekleriyle katılan öğrenci Ecem Işık ise bazı derslerde zorlandığını ama genel olarak sınavının iyi geçtiğini dile getirdi.

Hedefinin iyi bir liseyi kazanmak olduğunu aktaran Işık, "Bir süre kitap okumayı ertelemiştim. Bol bol kitap okuyacağım ve yeni diller öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak

LGS kapsamındaki merkezi sınavın cevap anahtarının bugün bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları da yarın verilebilecek.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.

ETİKETLER
Eğitim LGS Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü mayısta 13 bin 391 megavata ulaştı
13:56
Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısı
13:53
Sağlık Bakanlığından yeni anne olanlara özel ücretsiz mobil uygulama
13:49
Hindistan'daki kazanın ardından ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldı
13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü
13:25
Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret değişiyor
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
Küresel piyasalarda "Hürmüz Boğazı" endişesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ