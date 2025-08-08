Az Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 08.08.2025 10:17

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı LGS
Sıradaki Haber
YÖK'ten "sahte diploma" iddiasına suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Eskişehir'de atık suyu araziye boşaltan ESKİ'ye 668 bin lira ceza
10:16
Brent petrolün varili 65,62 dolardan işlem görüyor
10:13
İŞKUR aracılığıyla 7 ayda yaklaşık 904 bin kişi işe yerleşti
09:50
Altının gramı 4 bin 443 liradan işlem görüyor
09:57
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:29
ABD, Washington'da federal kolluk kuvvetlerini arttırıyor
Gazze’de 5 aylık bebek açlık nedeniyle hayati tehlike altında
Gazze’de 5 aylık bebek açlık nedeniyle hayati tehlike altında
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
İETT otobüsünden çıkan beyaz duman sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ