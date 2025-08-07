"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" kapsamında öğretmenlere yeniden başvuru imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.

Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.

Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.