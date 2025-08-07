Açık 34.4ºC Ankara
Eğitim
AA 07.08.2025 15:22

"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" kapsamında öğretmenlere yeniden başvuru imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere yeniden başvuru imkanı tanıdı.

"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" kapsamında öğretmenlere yeniden başvuru imkanı
[Fotoğraf: MEB (Arşiv)]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.

Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.

Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmen Ataması
