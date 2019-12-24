Eğitim
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı24 Aralık 2019 Salı 14:30 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:41
Milli Eğitim Bakanlığı, liselere girişte yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığının üçüncüsünü yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.
Örnek sorulara, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Bakanlık her ay örnek soruları yayımlamaya devam edecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav 7 Haziran 2020'de yapılacak.
Kaynak: TRT Haber