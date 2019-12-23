Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile bir proje hayata geçirildi. "Anadolu Masalları Projesi" ile minik öğrenciler Anadolu coğrafyasıyla buluşturuldu. Proje kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda çocuklara masal anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, çalışmanın materyal bir proje olmadığını vurguladı.

Kılıç, Anadolu masallarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini anlatarak, "Anadolu masalları aslında kadim medeniyetimizin Anadolu coğrafyasının değerlerini iyiliğini, doğruluğu, çalışkanlığı, erdemi ve fazileti çocuklarımızla buluşturma projesi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Görme ve işitme engelli çocuklar için de çalışmalar yapılıyor

Çocukların Anadolu masallarının birçoğundan habersiz olduğunu, daha çok yabancı kültürlerin masallarını tanıdıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Biz de istedik ki çocuklarımız Limon kızla, Küllü Fatma'yla, Nardaniye Hanım'la, Rüzgar oğluyla, Bit hatun Pire beyle, yani Anadolu masallarının o bizim değerlerimizi anlatan kadim medeniyetimizin o kadim değerlerini anlatan kahramanlarla buluşsunlar. Şu an okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için masal kitapları basılıyor. Görme ve işitme engelli çocuklarımız için şarkılar ve dinleme CD'leri hazırlanıyor. Birkaç ay içinde çocuklarımızla bu çalışmalarımızı buluşturacağız."

Kılıç, projede eğitim alan 500 öğretmene de büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı ise, uzun yıllar çocukların yabancı kaynaklı kültürlerden etkilenerek yetiştirildiğini aktararak "Kendi öz değerlerimizin kıymetini çok anlayamadık. Projeyle esas özümüzde olan milli değerlerimize, manevi değerlerimize daha sıkı sarılacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Masalları Resim Sergisi de açıldı

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de kadim Anadolu topraklarının bin yıllık varisleri olarak bu toprakların kültürünü, hikayelerini ve masalarını çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.

İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi orkestrası eşliğinde türkülerin seslendirildiği etkinlikte minik öğrencilere geleneksel kıyafetlerle canlandırılan masallar anlatıldı.

Etkinliğin sonunda 4 gün açık kalacak Anadolu Masalları Resim Sergisi açıldı.

Kaynak: AA