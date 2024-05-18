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Gündem
AA 18.05.2024 03:14

Türkiye'den Afganistan'a 24 tonluk insani yardım

Afganistan'daki selzedeler için Türkiye'den gönderilen 24 ton insani yardım Mezar-ı Şerif Havaalanı'na ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a 24 tonluk insani yardım

Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan yardımları taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havaalanı'na indi.

Yardımlar 2 bin battaniye, 14 bin 300 kilogramlık gıda malzemesi ve 7 ton ilaç içeriyor.

Türkiye'den gönderilen yardımlar, ilerleyen günlerde selden en çok etkilenen Bağlan, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde mağdur selzede Afgan ailelere dağıtılacak.

Türkiye'den Afganistan'a 24 tonluk insani yardım

300'den fazla insan öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 10-11 Mayıs'ta meydana gelen aşırı yağış ve seller nedeniyle en çok hasar Badahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerindeki 21 ilçede meydana geldi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), seller nedeniyle 300'den fazla insanın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Afganistan'da zaman zaman yaşanan doğal afetlerin ardından Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve AFAD gibi Türk kurumları mağdur ailelere yönelik yardım projeleri yürütüyor.

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