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Gündem
TRT Haber 17.05.2024 23:20

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit oldu.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Altun'dan başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde mevzide meydana gelen mühimmat patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Onbaşı Kabala için taziye mesajı

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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