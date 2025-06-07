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Eğitim
TRT Haber 07.06.2025 15:24

LGS için geri sayım başladı

8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran'da yapılacak. Sınavda, öğrencilere, iki oturumda 90 soru yöneltilecek. Sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek.

LGS için geri sayım başladı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı.

15 Haziran'da yapılacak sınav, 2 oturum şeklinde yapılacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz'da

LGS, yurt içinde 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 okul ve 37 salonda yapılacak.

Sınav takvimine göre sonuçlar, 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.

Tercihler 14 Temmuz'da başlayacak

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. 

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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