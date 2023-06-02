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Eğitim
TRT Haber 02.06.2023 07:20

LGS için geri sayım başladı

Sekizinci sınıf öğrencileri ile ailelerin heyecanla beklediği gün için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav Pazar günü yapılacak. Öğrenciler, iki oturumda çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlamak için ter dökecek.

LGS için geri sayım başladı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı.

LGS, 4 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek.

Toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürecek. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek.

Öğrenciler, 2. dönem konularından sorumlu olmayacak

Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla sorular, sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlanacak. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

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