LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı.
24 ile 28 Temmuz arasında yapılan birinci dönem nakil tercih sonuçları bugün açıklandı.
Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınacak. Sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.
LGS Kapsamında Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 31, 2023
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