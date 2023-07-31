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Eğitim
TRT Haber 31.07.2023 09:59

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının bakanlığın internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu.

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı.

24 ile 28 Temmuz arasında yapılan birinci dönem nakil tercih sonuçları bugün açıklandı.

Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınacak. Sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.


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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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