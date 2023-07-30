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Eğitim
AA 30.07.2023 13:24

Yüzde 1'lik dilimdeki 64 öğrencinin gözü yükseklerde

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ikisi 500 tam puan alan yüzde 1'lik dilimdeki 64 öğrenci kabul edildi.

Yüzde 1'lik dilimdeki 64 öğrencinin gözü yükseklerde
[Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL]

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrası tercihlerin ardından en çok rağbet gören okullardan biri de bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL oldu.

Ankara Elmadağ'daki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 64 öğrenci kabul etti.

Bu öğrencilerin tamamı yüzde 1 ve altındaki dilim içerisinde yer aldı. Ayrıca 500 tam puanlı iki öğrenci de tercihini Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL'den yana kullandı.

TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN gibi kurumlarda staj imkanı

Okulun, LGS kapsamındaki merkezi sınav tercihlerine göre taban puanı 482,90 oldu.

Yeni eğitim öğretim yılında, ilk yılı hazırlık 5 yıllık okuldaki tüm öğrenciler havacılık ve uzay teknolojisi alanında öğrenim görecek.

Öğrenciler, 9'uncu sınıfın sonunda "Tasarım ve İmalat", İtki Sistemleri ve "Elektronik Sistemler" dallarından istedikleri birini tercih edebilecek.

Öte yandan, bu okulda eğitim alan öğrenciler, protokoller çerçevesinde TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu (THK) gibi kurumlarda staj ve iş imkanı bulacak.

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Ankara LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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