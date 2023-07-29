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Eğitim
AA 29.07.2023 13:50

KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı

Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu yapıldı
[Fotograf: AA]

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı.

Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu bugün saat 14.45'te başlayacak.

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