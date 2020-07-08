Bu yıl MEB tarafından koronavirüs önlemleri altında düzenlenen LGS 20 Haziran’da yapıldı. Öğrenciler LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programlarından sorumlu oldular.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Soru kitapçıkları dağıtıldı

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edildi.