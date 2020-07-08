12-13 Eylül'de uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans-Alan Bilgisi Testi için başvurular başladı.

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada“2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.” denildi.

KPSS 2020 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

KPSS 2020 başvurusu için tıklayınız.

KPSS 2020 başvuru kılavuzu için tıklayınız.

2020 KPSS ücreti ne kadar?

Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu ve Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar sınav başına 80 TL yatırması gerekiyor. ÖABT için de sınav ücreti 80 TL. Alan Bilgisi Testleri için ise sınav ücreti her bir oturum için 55 TL.

KPSS 2020 ne zaman?

KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alınacak.

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.

KPSS ne zaman yapılacaktı?

2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacaktı.

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecekti.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacaktı.

KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacaktı.