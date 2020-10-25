KPSS ön lisans oturumu, Türkiye'de 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılıyor.

KPSS ön lisans adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı. Sınava gireceklere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektan ile lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girebildi.

HES kodlarıyla koronavirüs takibi

Sınav görevlilerinin COVID-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi. COVID-19 ile ilgili durumu olan adaylar da Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda COVID-19 durumlarına göre gruplara ayrıldı. Sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı.

Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

Sınav sonuçları, 26 Kasım'da açıklanacak.