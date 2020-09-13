ÖSYM tarafından 31 il ve 35 sınav merkezinde adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sınavın tamamlanmasıyla KPSS'nin bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm oturumları sona erdi. KPSS Alan Bilgisinin 1 ve 2'nci oturumları dün gerçekleştirilmişti.

- ÖABT 20 Eylül'de yapılacak

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.