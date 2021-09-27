Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS adaylarının branş bazında sıralamaları erişime açıldı
ÖSYM, KPSS'ye katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını internet adresinden erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2021 KPSS-Lisans: Branş Bazında Sıralamalar", "2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi", "2018-EKPSS ve 2020-EKPSS Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi" başlıklarıyla 3 ayrı duyuru yayımlandı.
Bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sıralamalarını öğrenebilecek.
Bilgilendirme amacıyla oluşturulan sıralamalar, aynı alanda sınava giren adayların başarı durumlarını değerlendirme imkanı sağlıyor.
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