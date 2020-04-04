Haber Giriş: Kaynak: AA
Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde de kullanılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık" paylaşımında bulundu.
Kosova Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 3, 2020
EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan
görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık.https://t.co/bVgJKrGejp
Etiketler: ziya selçuk Türkçe eğitim kosovalı türkler ebaSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 00:22
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