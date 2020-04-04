Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık" paylaşımında bulundu.

Kosova Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle

EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan

görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık.https://t.co/bVgJKrGejp — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 3, 2020