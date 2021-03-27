Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uzaktan eğitim kararı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi.
İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede koronavirüs salgını kapsamında risk gruplarına göre alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir" denildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim
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