Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Bakan Selçuk, eğitim alanındaki iş birliği çalışmaları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği çalışmaları ele alındı.

Arnavutluk Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kuşi ile de görüşen Ziya Selçuk, Türkçe'nin ve Arnavutça'nın seçmeli ders olarak öğretilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirtti.

Selçuk, bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Türkçe eğitim gören öğrencilerle buluştu

Temasları kapsamında Tiran Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret eden Bakan Selçuk, yüz yüze Türkçe eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Ziya Selçuk'a çiçek ve hediye verildi. Selçuk, öğrencilerle fotoğraf da çekildi.