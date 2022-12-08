Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine 4'er, Tıp Fakültesine 2, Edebiyat, Fen, Mimarlık, Of Teknoloji ve Orman fakültelerine ise birer profesör atanacak.

Tıp Fakültesinde 8, Mühendislik Fakültesinde 3, Orman Fakültesinde 2, Diş, Eczacılık, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise birer doçent görevlendirilecek.

Tıp Fakültesine 6, Diş ve Orman fakültelerine ise birer doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 22 Aralık'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.