Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 14 akademisyen alınacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) 14 akademisyen alınacağı duyuruldu. Başvurular 6 Ekim'e kadar devam edecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütü'ne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 1'er öğretim görevlisi atanacak.
Mühendislik Fakültesine 5, Eczacılık Fakültesine 2 araştırma görevlisi alınacak. Fen, Edebiyat, Orman, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin yanı sıra Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'ne birer kontejan ayrıldı.
Kadrolara başvurular, 6 Ekim'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Akademisyen Karadeniz Teknik Üniversitesi
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