Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu ile Rektörlük Örgütü'ne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 1'er öğretim görevlisi atanacak.

Mühendislik Fakültesine 5, Eczacılık Fakültesine 2 araştırma görevlisi alınacak. Fen, Edebiyat, Orman, İktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin yanı sıra Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'ne birer kontejan ayrıldı.

Kadrolara başvurular, 6 Ekim'e kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.