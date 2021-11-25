İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Moğolistan Ulusal Üniversitesi iş birliğiyle kurulan "Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü"nün hizmete alınması nedeniyle düzenlenen "Türkiye, Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları" başlıklı konferansa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldı.

Konferanstaki konuşmasında, konseyin üye sayısının gelecek yıllarda artacağına söyleyen Yıldırım, "Aynı dili, aynı kökten gelen dilleri konuşan veya bünyelerinde Türklerin yaşadığı devletler de bu topluluğun doğal üyesidir" ifadelerine yer verdi.

"Öğrenci değişimini hükümetimiz çok önemsiyor"

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın her tarafından ülkemiz üniversitelerinde okuyan 240 bin misafir öğrencimiz var. Misafir öğrenciler, öğrenim süresi boyunca bulunduğu şehri, kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini, insanını tanıma fırsatı buluyor. Bu öğrenci değişim programlarını hükümetimiz çok önemsiyor ve gittikçe yaygınlaştırıyor."

Konuşmaların ardından Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nün açılışını yaparak incelemede bulunan Yıldırım, Çağdaş Moğol Ressamları Sergisi'ni gezdi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Moğolistan Ulusal Üniversitesi Rektörü Ochiryag Bayanjargal ile diğer yetkililer de birer konuşma yaptı.