Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 24.12.2024 11:36

İlkokul birinci sınıflara yönelik yeni etkinlik fasikülleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik, yeni müfredatta yer verilen "süreç odaklı" öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden yeni fasiküller hazırladı.

İlkokul birinci sınıflara yönelik yeni etkinlik fasikülleri yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.

Bu bağlamda, öğrencilere, bilgi ve becerilerin ölçülmesi ile değerlendirilmesinde günlük yaşamla ilişkili, uzak ya da yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri problemlere dair görevleri içeren, yargısal nitelik taşımayan ve motive edici geri bildirimler verilmesinin amaçlandığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, süreç odaklı sınıf içi ölçme ve değerlendirme temele alındı.

Bu kapsamda ilk olarak 22 Kasım'da paylaşılan etkinlik fasiküllerinin ikincisi yayımlandı.

Yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden hazırlanan fasiküllerde, öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve öğrenme çıktılarına yönelik etkinlikler yer aldı. Ayrıca fasiküllerde, süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi.

Fasiküllere, Bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
MEB'in öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Rekabet Kurumu, radarına takılan ihlallere 7,7 milyar lira ceza kesti
11:43
Muğla'da kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu
11:44
Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girdi
11:38
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının kesilmesine az zaman kaldı
11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı
11:32
Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
FOTO FOKUS
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında 'Filistin buluşması' çağrısı
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında 'Filistin buluşması' çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ