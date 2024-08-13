'İhracat Akademisi' hayata geçiyor

Bakanlıkta yapılan törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin her geçen gün ticaret, sanayi ve teknoloji alanında önemli mesafe katettiğini, ülke olarak çıtayı daha da yükseltmenin herkesin ortak hedefi olduğunu vurguladı.

Dünyadaki rekabetçi ve yenilikçi ortama ayak uydurmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özvar, YÖK'ün Türk yükseköğretim sisteminin ve üniversitelerin bu noktada önemli sorumluluğu bulunduğunun bilincinde olduğunu söyledi.

"İhracat sektörüne önemli katkı sunacaklar"

İmzalanan protokolün ülkenin eğitim ve ekonomi alanındaki vizyonunu bir adım daha ileri taşımaya katkı sunacağına inandığını belirten Özvar, "Protokolün başlıca hedefi, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve bu kaynağın özellikle ihracat alanında ülkemize katma değer sağlamasını temin etmektir. Yetişecek gençlerimiz gerek kendi işlerini kurarak gerek sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalışarak ihracat sektörüne önemli bir katkı sunacaklar" diye konuştu.

Özvar, küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemin yaşandığını, bu rekabette başarılı olabilmenin yolunun, iyi eğitimli, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçtiğini kaydetti.

Üniversitelerle sektörler arasında köprüler kurmanın, gençleri bu yarışa hazırlamanın, mezunlar ve çalışanları çağın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle yaşam boyu öğrenim felsefesi içinde donatmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Özvar, şöyle devam etti:

"İhracat Akademisi'nin kurulması, imza altına aldığımız protokolün en somut çıktılarından biri olacak. Akademinin danışma kurulunda Ticaret Bakanlığı ile YÖK tarafından belirlenen üyelerin yanında üniversitelerimizden uzman akademisyenler ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarından tecrübeli kişiler de yer alacak. Bu yönüyle katılımcılığı, kapsayıcılığı ve çeşitliliği destekleyen bir danışma kurulu ortaya çıkacak."

"İş dünyasına hızlı şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklar"

Akademinin, üniversiteler ile sektörün işbirliği içinde çalıştığı, gençlerin ve mezunların ihracat alanında uzmanlaşmasını sağlayacak eğitim programları sunacağını kaydeden Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programlar, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp, pratik uygulamalarla da desteklenecek. Böylelikle öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra iş dünyasına hızlı şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklar. Bizzat dış ticaretin içinde faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası piyasaları bilen tecrübeli iş insanları ile bu sektöre ilgi duyan gençleri bir araya getirecek olan bu paylaşım platformu, aynı zamanda öğrenci ve mezunlarımıza yeni çevrelerle tanışma ve iş yapma fırsatı da sunacak."

Protokolün, ülkenin ihracat potansiyelini artırma hedefleriyle de doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Özvar, ihracatı artırmak, ekonominin güçlenmesi, refah seviyesinin yükselmesi ve dünya pazarlarındaki etkinliğin artmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.