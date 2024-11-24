Hatay’ın depremzede öğretmeni: Güler Sülü

Asrın felaketinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti.

Depremden etkilenen şehirler yavaş yavaş yaralarını sararken, farklı illere göç eden birçok insan da memleketlerine ya geri döndü ya da bunun hazırlığını yapıyor.

Bu felaketten en çok etkilenen şehirlerden biri de Malatya.

Depreme Malatya’da yakalanan Güler Sülü ise ilk görev yeri olarak büyük hasar alan Hatay’ın Antakya ilçesini tercih etti.

"Yaraları sarmak için geldim"

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Güler Sülü, Bozhöyük köyünde görev yapan fedakar öğretmenlerden bir tanesi.

Bugün kendisinin ikinci Öğretmenler Günü olmasına rağmen iki yıl önce yaşanan büyük acı, bu mutluluğu gölgede bırakmıştı.

“Bir öğrencinin hayatına küçücük de olsa dokunabiliyorsam ne mutlu bana” düşüncesiyle Malatya’dan Hatay’a geldi Güler öğretmen.

Kendisi de depremzede olan Güler Sülü, aynı psikolojiye sahip olan çocukların yaralarına merhem olabilme umudu ile Antakya’yı tercih ettiğini söylüyor.

Önceliği öğrencilerin psikolojilerini düzeltmekti

Hatay’ı, köyü ve öğrencileri çok sevdiğini ve buraya geldiği için hiçbir pişmanlık yaşamadığını söylüyor Güler öğretmen.

“Şu an Hatay’ı tercih eder misin diye soracak olsanız evet ben yine tereddüt etmeden Hatay’ı yazardım."

Geçtiğimiz yıla göre hem kendilerinin hem de öğrencilerin psikolojik olarak daha çok toparlandığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl ders olarak öğrencilerden fazla bir şey beklemediklerinin altını çizen Güler Sülü, öğretmenler olarak önceliklerinin çocukların psikolojilerini düzeltmek olduğunu söyledi.

"İyi ki öğretmen olmuşum"

“İlk geldiğimde Allah'ım ben burada ne yapacağım?” dediğini anlatan Güler öğretmen, zamanla köyde kendilerine bir yaşam alanı oluşturduklarını söylüyor.

Kendileri gibi Hatay’ın da toparlandığının altını çizen Güler Sülü şunları söylüyor:

“Geçen yıl her tarafta enkazlar görürken bu yıl inşaatlar yükseliyor. İnsanı bir nebze de olsa mutlu ediyor. Evet bu şehir ayağa kalkıyor diyebiliyorsun.”

Gelecekte bir öğrencinin bile 'Ben Güler hoca sayesinde şöyle şöyle bir şeyler yaptım' demesinin bile kendisi için büyük gurur kaynağı olacağını belirten Güler öğretmen; "Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki öğretmen olmuşum" diyor.