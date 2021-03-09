Halk eğitimi merkezlerinin kapısı her yaştan vatandaşa açık
Vatandaşlar için birçok alanda kurs düzenleyen halk eğitimi merkezleri, yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanabilen kurumlar. 2014’ten bugüne kadar 43 milyondan fazla kişi kurslara katıldı. Bu yılki hedef ise 7 milyon kursiyer.
Yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyi fark etmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bünyesinde hizmet veren halk eğitimi merkezlerinin kapısı tüm vatandaşlara açık.
Merkezler; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurs düzenleyen ve yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanabilen kurumlar.
995 halk eğitimi merkezi bulunuyor
Türkiye genelinde her ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 995 halk eğitimi merkezi bulunuyor. Merkezler faaliyetlerini şuralarda gerçekleştiriyor:
“Tüm il, ilçe ve köylerde olmak üzere kamu kurumlarında, ceza ve ıslahevlerinde, rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, kamuya ve özel kuruluşlara ait iş yerlerinde, örgün eğitim kurumlarına ait binalarda ve bunların dışında ihtiyaç duyulan diğer yerlerde.”
En çok ilgi gören kurslar
Halk eğitimi merkezlerinde 73 ayrı alanda 3 bin 631 kurs programı düzenleniyor.
Kurs programları günlük en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanıyor. En çok ilgi gören kurslar ise şöyle:
- Kişisel Gelişim ve Eğitim
- Spor
- El Sanatları Teknolojisi
- Müzik ve Gösteri Sanatları
- Okuma Yazma
- Sağlık
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Yabancı Diller
- Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık
- Bilişim Teknolojileri
43 milyondan fazla kursiyer
Halk eğitimi merkezilerinde düzenlenen yaygın eğitim faaliyetleri 2014 yılından itibaren e-Yaygın sisteminde elektronik ortamda tutuluyor. 2014 yılından bugüne kadar kurslara katılan kursiyer sayısı 43 milyon 454 bin 190.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de kursiyer sayısında düşüş yaşandı. Ancak 2021’de hedef gerekli tüm önemleri alarak 7 milyon kursiyere ulaşmak. Son 5 yılın kursiyer verileri ise şöyle:
2016 – 6 milyon 851 bin 566
2017 – 7 milyon 34 bin 152
2018 – 8 milyon 355 bin 270
2019 – 8 milyon 364 bin 663
2020 – 3 milyon 691 bin 614
Kurslara her yaştan vatandaş katılabiliyor mu?
Her yaştan vatandaş, programa giriş koşullarına göre yaygın eğitim faaliyetlerine katılabiliyor. Bazı kurslarda yaş şartı aranırken, bazı kurslarda eğitim düzeyi gibi özel şartlar bulunuyor.
Programa giriş koşulları gibi bilgilerin de yer aldığı tüm programlara Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor.
Kurs programlarına ulaşmak için tıklayınız
Vatandaşların talebi doğrultusunda programlar güncelleniyor
Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanıyor. Kurumlardaki yönetici ve öğretmenler, toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri yöntemlerle eğitim ihtiyaçlarını belirliyor.
İhtiyaçları belirleme çalışmalarında bilişim teknolojisi ve çevredeki diğer iletişim araçlarından yararlanılıyor. Kurs türleri, birey ve toplumun eğitim düzeyi ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda öğretim programlarına uygun olarak açılıyor.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda programlar sürekli güncelleniyor ve yeni programlar ekleniyor.
Kursiyerler kendi atölyelerini kurabiliyor
Kurslar sonrasında kursiyerler kendi atölyelerini kurabiliyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlı tutulması için usta çırak ilişkisini devam ettirebiliyor.
Ayrıca kursiyerler kurs sonunda aldıkları belge ile iş bulma imkanına da sahip olabiliyorlar.
"Kurslarımızla köylerdeyiz"
Kursiyerlerin salgın döneminde yaşayabilecekleri ulaşım sıkıntısı göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 25 bin köy muhtarına yolladığı mektup ile köylerde açılan kurs sayısı ve çeşidi de artırılıyor.
Köylerde açılan kurslarla bireylerin üretim bilincini geliştirmek, istihdam edilebilirliklerini ile sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak ve Türkiye’de okur-yazar oranını artırmak hedefleniyor.
- 14:41
- 14:46
- 14:20
- 14:33
- 13:49