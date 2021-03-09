Yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyi fark etmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün bünyesinde hizmet veren halk eğitimi merkezlerinin kapısı tüm vatandaşlara açık.

Merkezler; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurs düzenleyen ve yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanabilen kurumlar.

995 halk eğitimi merkezi bulunuyor

Türkiye genelinde her ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 995 halk eğitimi merkezi bulunuyor. Merkezler faaliyetlerini şuralarda gerçekleştiriyor:

“Tüm il, ilçe ve köylerde olmak üzere kamu kurumlarında, ceza ve ıslahevlerinde, rehabilitasyon gerektiren hastanelerde, kamuya ve özel kuruluşlara ait iş yerlerinde, örgün eğitim kurumlarına ait binalarda ve bunların dışında ihtiyaç duyulan diğer yerlerde.”

[Cemile Karagül, 7 yıl önce ilçe halk eğitim merkezinde aldığı kursla merak saldığı minyatür halı dokumacılığını mesleği haline getirdi. (Fotoğraf: AA)]

En çok ilgi gören kurslar

Halk eğitimi merkezlerinde 73 ayrı alanda 3 bin 631 kurs programı düzenleniyor.

Kurs programları günlük en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanıyor. En çok ilgi gören kurslar ise şöyle:

- Kişisel Gelişim ve Eğitim

- Spor

- El Sanatları Teknolojisi

- Müzik ve Gösteri Sanatları

- Okuma Yazma

- Sağlık

- Giyim Üretim Teknolojisi

- Yabancı Diller

- Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık

- Bilişim Teknolojileri

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

43 milyondan fazla kursiyer

Halk eğitimi merkezilerinde düzenlenen yaygın eğitim faaliyetleri 2014 yılından itibaren e-Yaygın sisteminde elektronik ortamda tutuluyor. 2014 yılından bugüne kadar kurslara katılan kursiyer sayısı 43 milyon 454 bin 190.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de kursiyer sayısında düşüş yaşandı. Ancak 2021’de hedef gerekli tüm önemleri alarak 7 milyon kursiyere ulaşmak. Son 5 yılın kursiyer verileri ise şöyle:

2016 – 6 milyon 851 bin 566

2017 – 7 milyon 34 bin 152

2018 – 8 milyon 355 bin 270

2019 – 8 milyon 364 bin 663

2020 – 3 milyon 691 bin 614

[Fotoğraf: AA]

Kurslara her yaştan vatandaş katılabiliyor mu?

Her yaştan vatandaş, programa giriş koşullarına göre yaygın eğitim faaliyetlerine katılabiliyor. Bazı kurslarda yaş şartı aranırken, bazı kurslarda eğitim düzeyi gibi özel şartlar bulunuyor.

Programa giriş koşulları gibi bilgilerin de yer aldığı tüm programlara Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor.

Kurs programlarına ulaşmak için tıklayınız

Vatandaşların talebi doğrultusunda programlar güncelleniyor

Kurslar, çevrede yapılacak kapsamlı eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları sonucuna göre planlanıyor. Kurumlardaki yönetici ve öğretmenler, toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri yöntemlerle eğitim ihtiyaçlarını belirliyor.

İhtiyaçları belirleme çalışmalarında bilişim teknolojisi ve çevredeki diğer iletişim araçlarından yararlanılıyor. Kurs türleri, birey ve toplumun eğitim düzeyi ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda öğretim programlarına uygun olarak açılıyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda programlar sürekli güncelleniyor ve yeni programlar ekleniyor.

Kursiyerler kendi atölyelerini kurabiliyor

Kurslar sonrasında kursiyerler kendi atölyelerini kurabiliyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlı tutulması için usta çırak ilişkisini devam ettirebiliyor.

Ayrıca kursiyerler kurs sonunda aldıkları belge ile iş bulma imkanına da sahip olabiliyorlar.

"Kurslarımızla köylerdeyiz"

Kursiyerlerin salgın döneminde yaşayabilecekleri ulaşım sıkıntısı göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 25 bin köy muhtarına yolladığı mektup ile köylerde açılan kurs sayısı ve çeşidi de artırılıyor.

Köylerde açılan kurslarla bireylerin üretim bilincini geliştirmek, istihdam edilebilirliklerini ile sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak ve Türkiye’de okur-yazar oranını artırmak hedefleniyor.