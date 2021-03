Kadın tıp doktorları ile diş hekimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sosyal vakıf projesi KAHEV, kadın olmanın gücüyle mesleki birikimleri birleştirerek, kadınlara, gençlere ve çocuklara faydalı olmayı hedefliyor.

KAHEV'in temeli aslında 2017 yılında sosyal medya üzerinden atıldı. Amacı maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye eğitim desteği vermekti.

[Fotoğraf: KAHEV]

Kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın doktorların desteğini de alarak 2018 yılından itibaren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adıyla faaliyetlerine başladı. KAHEV 2,5 yılda, yaklaşık bin 200 öğrenciye burs olanağı sağladı. Vakfın başarı hikayesini KAHEV Denetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Betül Erdemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Uz. Dr. Canan Topçu'dan dinledik.

23 bini aşkın kadın doktor destek veriyor

Op. Dr. Betül Erdemir, 2017 yılında kurulan vakfın kısa sürede büyüyerek meslektaşlarının desteğini aldığını anlattı:

[ KAHEV Denetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Betül Erdemir / Fotoğraf: TRT Haber]

"Sadece kadın hekimlerin oluşturduğu bir platform olarak Türkiye'de de dünyada da başka bir örneği yok... Bu proje çığ gibi büyüdü... Türkiye'nin her ilinden her yerinden her görüşten meslektaşımız vakfımızın üyesi. Aktif üye sayımız 2 bin ama arkasında 23 bini aşkın kadın hekim desteği var. Tabii diğer meslektaşlarımızın da desteği var ama üye olmak için şart, kadın hekim olmak... Vakfımızın esas geliri üyelerimizin düzenli bağışı. Tabii ki dışarıdan da bağış ve destek almaktayız ama vakfın ilk ivmesi sadece kadın hekimlerin desteğiyle düzenli burs imkanıyla sağlandı. Erkek doktor arkadaşlarımız da dışarıdan bağış destek veriyor. Vakfın esas amacı eğitime destek vermek. Her seviyeden, her dönemden okul öncesi, ilk orta, yüksek okul hatta mezuniyet sonrası öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencileri özellikle desteklemek, onlara gelecek için bir ufuk olmak, daha sonraki hayatlarının aşamasına da katkıda bulunmak. "

Bin 200'ün üzerinde öğrenciye burs desteği sağlandı

Kadın doktorlar eğitime sadece burs desteği sağlamıyor, okulların ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyor. Uz. Dr. Canan Topçu, kadın hekimlerin öğrencilerin eğitiminin her aşamasına katkı sağlamaya çalıştığını anlattı:

[KAHEV Yönetim Kurulu Üyesi Uz. Dr. Canan Topçu / Fotoğraf: TRT Haber]

"İki buçuk yıllık bir vakıfız... Şu ana kadar bin 200'ün üzerinde öğrenciye burs desteği sağlandı. 160 tane okula laboratuvar, robotik laboratuvar, özel eğitim sınıfları yaptırdık. Çok çabuk organize olabilen bir grubuz. Türkiye'nin her ilinde hatta her köyde bile varız hekimler olarak. Olağanüstü durumlarda çok çabuk organize oluruz. COVID nedeniyle vefat eden sağlık personelinin çocuklarına burs fonu oluşturduk. Bu fonumuzun ismini de 'Emanetiniz Emanetimizdir' koyduk. Şu anda 81 öğrenciye burs gidiyor."

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının 78 doktordan oluşan bir de amigurumi ekibi bulunuyor. Japonların dünyaya tanıttığı oyuncak bebek yapımı tekniği amigurumi ile kadın doktorlar, eğitim desteğine kendi el emeklerini de katıyorlar...

[Fotoğraf: KAHEV]

"KAHEV amigurumi ekibimiz var. Meslektaşlarımız amigurumi örüyor ve bağış karşılığı satarak ve öğrenci okutuyorlar. Şu ana kadar 350 öğrencinin burs desteğini sağladılar bu fonda. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmak istiyoruz onun için bizim için her destek çok önemli. Bizi kahev.org.tr web sitemizden 2019 faaliyet raporumuzu inceleyebilirler."

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık filmleri

KAHEV'in hedefinde sadece öğrenciler yok; kadınlara ve hekimlere yönelik şiddete karşı da farkındalık oluşturmak istiyorlar. Op. Dr. Betül Erdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınların kendi hikayelerini anlattığı 3 animasyon film çektiklerini anlattı:

[Fotoğraf: KAHEV]

"Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin nasıl geliştiği, kadınların kendilerini bu sarmaldan nasıl çıkılacağına dair farkındalık videoları hazırladık. Bu videolar psikiyatr doktorlarımızın gözetiminde belli bir süzgeçten geçirilerek hazırlandı. Belli bir yaş aralığındaki 15 - 45 yaş arasındaki kadınlarda da cinsel şiddet ve istismar hem yaygın hem de sık rastlanan bir durum. Kız çocukların eğitimine ket vurulması, engellenmesi de bu çocukların aynı şekilde şiddet sarmalının içine düşmesine sebep oluyor. Amacımız bu videolarla farkındalığı artırmak, eğitime destek vermek, bu şiddet sarmalından nasıl kurtulacaklarına dair bir farkındalık oluşturmak."