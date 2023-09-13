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Eğitim
AA 13.09.2023 14:06

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, "Yurt başvurularında yüzde 87’lik rakamla tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık" dedi.

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Çok kısa süre içerisinde kalan öğrencilerin tümünü yerleştireceğiz.

Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC’de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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