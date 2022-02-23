Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli dersleriyle ilgili istatistikler açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul kademesinde öğrencilere seçmeli dersler konusunda zengin bir seçim hakkı sunuyor. 2014-2015'te ortaokul sınıflarında seçmeli ders sayısı 65-74 arasında iken bu yıl bu sayı 101'e yükseldi.

Ortaokul düzeyindeki yaklaşık 6 milyon öğrenci arasında en çok tercih edilen ders, 2 milyon 891 bin 442 öğrencinin seçtiği matematik uygulamaları oldu.

Öğrenciler birden fazla tercihte bulunabildi. Buna göre, seçmeli 101 ders arasından ilk 10'da tercih edilen dersleri, matematik uygulamalarının ardından sırasıyla yabancı dil, bilim uygulamaları, spor ve fiziki etkinlikler, yazarlık ve yazma becerileri, Kuran'ı Kerim, okuma becerileri, Peygamberimizin hayatı, zeka oyunları, temel dini bilgiler oluşturdu.

Çevre ve iklim değişikliği ile yabancı dil derslerine yüksek talep

Ortaokul öğrencilerine girişimcilikten sosyal medyaya, sanat ve tasarımdan robotik sistemler ve tasarımlara, düşünme eğitiminden koroya kadar geniş bir yelpazede seçmeli ders imkanı sağlanıyor.

Öğrencilere gelecek 2022-2023 eğitim öğretim yılında, seçmeli dersler için yeni tercihler de sunulacak.

Ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersleri arasındaki çevre eğitimi dersine iklim değişikliğinin de eklenmesiyle bu dersi seçen öğrenci sayısındaki artış da dikkat çekti. Bu kapsamda, gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredatla çevre eğitimi dersi yerine verilecek çevre ve iklim değişikliği dersini seçen öğrenci sayısı 33 bin 411'den 55 bin 674'e yükseldi.

Ortaokullarda aralarında Adıgece, Abazaca, Kurmanca, Zazaca, Lazca, Gürcüce, Boşnakça, Arnavutça'nın da bulunduğu yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersini 2021-2022 eğitim öğretim yılında 23 bin 28 öğrenci, 2022-2023 eğittim öğretim yılı için ise 24 bin 368 öğrenci talep etti.

Liselerde sosyal etkinlik ve matematik en çok tercih edilen dersler oldu

Tüm lise türlerinde okuyan ve sayıları 6 milyonu bulan öğrencilerin de seçebileceği toplam 1013 farklı ders bulunuyor.

Bu yıl liselilerden en çok talep gören, 1 milyon 761 bin 762 öğrencinin seçtiği sosyal etkinlik dersi oldu. Matematik dersi, liselerde 1 milyon 373 bin 915 öğrencinin tercihiyle ikinci sırada yer aldı.

Liseli öğrenciler de birden fazla tercihte bulunabildi. Liseli öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk 10 ders, sosyal etkinlik ve matematiğin ardından sırasıyla coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, biyoloji, fizik, kimya, temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatı, temel matematik dersleri oldu.

Psikoloji, hukuk, atletizm, astronomi ve uzay bilimleri gibi dersler de liseli öğrencilerin ilgili gösterdiği diğer alanlar olarak sıralandı.