Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine destek veren Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) sayısı artıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

67 bin öğrenci eğitim alıyor

BİLSEM'lerde 554'ü genel yetenek, 183'ü müzik ve 232'si görsel sanatlar olmak üzere 969 atölye bulunuyor.

81 ildeki BİLSEM'lerde 12 bin 579'u ilkokul, 43 bin 954'ü ortaokul ve 10 bin 842'si lise öğrencisi olmak üzere toplam 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor.

Fikri mülkiyet konusunda da başarılı çalışmalar yapan BİLSEM'ler, 2021'de 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere, 2 bin 657 ürün tescil başvurusunda bulundu.

BİLSEM'lerde, 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı.

"BİLSEM sayısını 350'ye çıkaracağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladıkları BİLSEM'lerin, altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştirdiklerini söyledi.

BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Özer, diğer taraftan BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerde erişilebilirliğini artırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Özer, "Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye yükseltmek. Gerekli planlamalarımızı da tamamladık. Bu kapsamda 54 yeni BİLSEM açarak şubat ayı itibarıyla BİLSEM sayımızı 279'a çıkardık. 2022 yılı sonuna kadar BİLSEM sayısını 350'ye yükselteceğiz" dedi.