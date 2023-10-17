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Eğitim
AA 17.10.2023 10:39

Elektrikli araçların bakımı için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek

Türkiye'de elektrikli araçların bakımı konusunda yaşanabilecek nitelikli eleman eksikliğinin önüne geçmek amacıyla "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi" hayata geçirildi.

Elektrikli araçların bakımı için nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek

Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) ile yapılan işbirliği ve Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle başlatılan proje kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Elektrikli Araç Bakım Simülatör Laboratuvarı açıldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, açılışta yaptığı konuşmada, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olarak ülkeye ve geleceğe değer katan işleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yülek, elektrikli araç teknolojisinin dünyada en çok konuşulan konulardan biri olduğunu belirterek, "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi kapsamında 500 kişiye verilecek simülasyon tabanlı elektrikli araç bakım eğitimleriyle nitelikli insan kaynağı yetişecek."dedi.

Yeni nesil eğitim teknolojileriyle mesleki eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yülek, verilen eğitimlerle hedef grubun bir kısmının yeni bir meslek edinmiş olacağını, bir kısmının ise halihazırdaki mesleğini farklı bir yetkinlikle sürdüreceğini dile getirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Dr. Nida Birgül de projenin temel amacının, üniversite-sanayi işbirliğinde simülasyon teknolojisinden yararlanılarak Türkiye'de elektrikli araçların bakımı konusunda yaşanabilecek nitelikli eleman eksikliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Laboratuvar ortamında elektrikli taşıt bileşenlerinin tamamının bulunduğunu belirten Birgül, normal bir ortamda tekniker ve teknisyenlerin yapabildiği her şeyin bilgisayar aracılığıyla çalışan simülasyon laboratuvarı ortamına taşındığını kaydetti.

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