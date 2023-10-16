Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
İHA 16.10.2023 04:42

Açık lise kayıtları için son gün

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün 17.00’de sona erecek.

Açık lise kayıtları için son gün

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı 15 Eylül’de 2023’te başlatılmıştı. İlk kayıt ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler için işlemler bugün 17.00’de sona erecek.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme ve ilk kayıt yaptıracak öğrenciler, MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt yenileme sınav ücreti olan 160 lira anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.

Açık liseye geçiş zorlaştı

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde açık liseye geçişte birtakım sınırlamalar getirilmişti.

Yönetmeliğe göre, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnai durumlar dışında açık öğretim lisesine geçiş yapılamayacak.

Ayrıca, örgün eğitimde devam eden öğrenciler sınıfta 2 yıl kalmadığı sürece örgün eğitimin dışına çıkamayacak. 

MEB şartları belirledi: Kimler açık liseye geçebilecek?
MEB şartları belirledi: Kimler açık liseye geçebilecek?

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Açık lise kayıtları yarın sona erecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:34
Ekvador'da yeni devlet başkanı 35 yaşındaki Noboa oldu
05:09
Kolombiya, İsrail ile dış ilişkileri askıya aldı
04:11
İyi Parti Başkanlık Divanı, bugün "seçim" gündemiyle toplanacak
03:41
İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
03:21
Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor
04:16
Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ