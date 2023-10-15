Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 15.10.2023 14:10

ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Ankara ve İstanbul'da düzenlenen 4 farklı sınav sona erdi.

ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) bugün Ankara ve İstanbul'da yapıldı.

2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi. Böylece bu sınavlar, ÖSYM'nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uyguladığı ilk sınavlar oldu. ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanan sınavlar saat 10.15'te başladı. Adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verildi.

2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Ankara'da, 2023-DUS 2. Dönem sınavları ise Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Sınavlar saat 10.15'te başladı. 2023-DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi'nden oluştu.

DUS ve STS Diş Hekimliği'nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Toplam 6 bin 425 adayın katıldığı sınavlarda emniyet görevlileri dahil 689 personel görev yaptı. Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanıldı.

ETİKETLER
ÖSYM Ankara İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
14:34
Son 4 ayda uyuşturucu operasyonları: 98 bin 198 gözaltı
14:28
Safedi:Neden Ukrayna'da sivillerin gıdaya erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?
14:31
Açık lise kayıtları yarın sona erecek
14:17
Çoruh'un "4 gerdanlığı" ülke ekonomisine 117 milyar lira katkı sağladı
14:21
Mısır Çarşısında izdiham yaşandı
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ