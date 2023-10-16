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Eğitim
DHA 16.10.2023 14:49

Araştırma üniversitelerinde 800 araştırma görevlisi kadrosu açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) devlet araştırma üniversitelerine 'öncelikli alanlar' kapsamında 624, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı' kapsamındaki 25 üniversiteye 100, öncelikli alanlarda uzmanlaşan 19 üniversiteye 76 olmak üzere toplam 800 araştırma görevlisi kadrosu tahsis etti.

Araştırma üniversitelerinde 800 araştırma görevlisi kadrosu açıldı

YÖK'ten yapılan açıklamada, araştırma üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversiteler ve öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversitelere toplam 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis edildiği duyuruldu. 

Devlet araştırma üniversiteleri olan Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Karadeniz Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü için toplam 624 araştırma görevlisi atama sayısı tahsis edildi. Öncelikli alanlarda uzmanlaşan Abdullah Gül, Akdeniz, Ankara Sosyal Bilimler, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Galatasaray, Gaziantep, İstanbul Medeniyet, Karabük, Kocaeli, Niğde Ömer Halisdemir, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Selçuk, Sivas Bilim ve Teknoloji, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerine de uzmanlık alanlarında ilave 4'er araştırma görevlisi kadrosu ihdas edildi. Bu kapsamdaki 19 üniversiteye toplam 76 kadro tahsis edilmiş oldu

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere de ihtisaslaşma alanlarında lisansüstü eğitim yaptırılmak üzere ilave 4 araştırma görevlisi kadrosu uygun bulunduğu ifade edildi.

Aksaray, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Burdur Mehmet Akif, Çankırı Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hitit, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Munzur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Muş Alpaslan, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok üniversitelerine ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim için ilave 4 araştırma görevlisi alınacak.

Böylece program kapsamındaki 25 üniversiteye toplam 100 kadro tahsisi yapıldı. Böylece toplamda 64 üniversiteye 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsisinde bulunuldu

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