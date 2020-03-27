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EKPSS 11 Ekim'de yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) koronavirüs önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık'ta düzenlenecek.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Aralık'ta uygulanacak.
Etiketler: EKPSS koronavirüs ösym ekpss ne zamanSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:55
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