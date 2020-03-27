Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.

Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.

KPSS ne zaman yapılacaktı?

2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacaktı.

2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecekti.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacaktı.

KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacaktı.