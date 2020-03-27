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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden koronavirüs haritası... Güncel koronavirüs haritası...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tüm dünyadaki koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verilerin olduğu koronavirüs haritasını içeren bir internet sitesi oluşturdu. Koronavirüs haritasından güncel veriler takip edilebilecek.
Türkiye'deki son verilerin güncellendiği sitede vaka sayısı, iyileşenler ve can kaybı oranları da yer alıyor.
Sitede, hastalığın ülkemizdeki seyrine ait bilgilerin de bulunuyor. İlk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı, ilk can kaybının 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan siteye "corona.cbddo.gov.tr" ulaşılabilecek.
Ayrıca diğer ülkelere ilgili bilgilere de dünya haritası üzerinden seçilerek anlık ulaşılabiliyor.
Etiketler: cddo koronavirüs haritası Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs haritası güncel koronavirüs haritasıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:44
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