Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 54'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 9 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 54'e çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 96 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 803'e yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 110'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 537 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:55
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