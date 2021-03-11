Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sınav takvimine göre, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı, pazar günü yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 14 Mart'ta yapılacak.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 7 Nisan 2021'de açıklanması planlanıyor.
Etiketler: ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı
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