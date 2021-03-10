Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖL sınav sonuçları açıklandı
Açık öğretim lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara okulların internet sayfalarından ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Öğrenciler, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve MEB’in Twitter üzerinden paylaştığı linkten ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı— MEB (@tcmeb) March 10, 2021
Öğrencilerimiz, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve linkten ulaşabilecek.
https://t.co/ZtOrfsNv1B pic.twitter.com/lVHwGtRQXZ
Etiketler: Açıköğretim
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